اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء : جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية متوفرة

الخميس، 19 مارس 2020 04:04 م
محافظ شمال سيناء : جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية متوفرة محافظ شمال سيناء خلال لقاءه مع المواطنين
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقالت محافظة شمال سيناء فى بيان صحفى ، أن المحافظ قام بجولة تفقدية في الأسواق بمدينة العريش، رافقه خلالها فتحي جمعة راشد ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحلات التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاي ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها.

أضاف المحافظ ، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أي مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مؤكدًا على توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة.. علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

شدد المحافظ علي الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.. علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة شمال سيناء اتخذت قرار بنقل سوق شعبى بمدينة بئر العبد خارج منطقة الزحام، إطار الاجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، أنه بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ومنعا للازدحام للحفاظ على المواطنين من أخطار فيروس كورونا وتيسيرا على المواطنين لتدبير احتياجاتهم تم نقل الخضار والفاكهة والأسماك والألبان بجوار بنزينة اليماني على الطريق المزدوج بمدخل المدينة القديم.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للأغنام والملابس والطيور فستبقى في السوق الحالي بالغزلان، وأشار البيان أن هذا الاجراء مؤقت لحين زوال خطر فيروس كورونا.

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كورونا

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