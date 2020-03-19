محافظ جنوب سيناء مهنئا المصريين بعيد استرداد طابا: أزمة كورونا ستمر سريعا

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشعب المصري بصفة عامة واهالي جنوب سيناء بصفة خاصة بمناسبة الذكري الـ 31 لاسترداد وعودة طابا لأحضان الوطن الغالي قائلا: "إننا اليوم نستعيد ذكري غاليه ومحببة لدي قلوب المصرين جميعا ألا وهي ذكري عودة واسترداد طابا لأحضان الوطن الغالي ورفع علم مصر خفاقا عاليا ولن ينتكس ابدا بإذن الله.

كما هنأ شعب مصر عامة وأهالي جنوب سيناء بدوا وحضرا شبابا وشيبا بصفة خاصة مقدمة التهنئة أيضا إلي قواتنا المسلحة المصرية الذي يثبتون علي مدار التاريخ عظمتهم وشجاعتهم ووطنيتنهم مهنئا الخارجية والدبلوماسية المصرية التي خاضت حربا لا تقل ضراوة عن حرب السادس من أكتوبر 1973 وان كان قد منعنا هذا العام حفل استعادة الذكري الغالية ورفع العلم بساحة العلم بطابا الا ان عزائنا هو مكافحة ومجابهة فيروس كورونا وحرصا منا علي ابناء الوطن الغالي وإجراءاتنا الاحترازية ستمر سريعا ونستعيد معا ونحتفل بما حققناه وبما سنحققه من تنمية لشعبنا المخلص ومن هنا من أرض الفيروز نرسل تحياتنا الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة هذه الذكري الغالية ونتمنى لمصرنا الحبيبة السلام والأمن".

وتجدر الإشارة إلى أن صباح اليوم الخميس قد شهد إجراءات العزل الصحى للعاملين بالقطاع السياحى بالكامل فى محافظات الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتشمل العاملين بالفنادق وشركات السياحة والمطاعم والبازارات، لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس الكورونا.

وأصدر المحافظون فى المحافظات الثلاث قرارات بالعزل للعاملين قبل مغادرتهم أماكن عملهم بداية من اليوم الخميس، حيث سيجرى إغلاق جميع الفنادق والمراكب الثابتة والعائمة مؤقتًا، لبدء إجراءات التعقيم التى أعلنت عنها وزارة السياحة والآثار.

وتتابع الغرف السياحية الفرعية بالمحافظات تنفيذ قرارات عزل العاملين بالفنادق وعدم مغادرتهم أماكنهم وفقًا لقرار المحافظة لمدة 14 يومًا كحجر صحى، وهو إجراء احترازى سيجرى تطبيقه مع كافة العاملين بالقطاع السياحى والمخالطين للأجانب.