اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يدشن أول قناة تعليمية تبث من مديرية المحافظة على يوتيوب

الخميس، 19 مارس 2020 04:02 م
محافظ بنى سويف يدشن أول قناة تعليمية تبث من مديرية المحافظة على يوتيوب المحافظ يدشن أول قناة تعليمية
بنى سويف هانى فتحى

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دشن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أول قناة تعليمية يتم اعدادها وبثها من مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتى ستبث شرح المواد الدراسية لطلاب التعليم الأساسى بمرحلتيه الابتدائية والاعدادية بداية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، حيث أكد المحافظ، أن هذه التجربة النوعية المنفذة ببني سويف كأول محافظة، تعتبر وسيلة بديلة نوعية للطلاب والاستفادة من أوقاتهم، خاصة في فترة تعليق الدراسة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة احتماله العدوى بفيروس كورونا، مشيرا إلى ثقته الكبيرة فى أن هذه التجربة ستكون دفعة نوعية في مجال التعليم التفاعلي (التعليم عن بعد) بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.

 

وأشاد محافظ بني سويف، بمنظومة العمل بالقطاع التعليمي بالمحافظة، التى أثمر جهدها الحثيث والمتواصل منذ تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لأطلاق أول قناة تعليمية، لأبناء مصر عامة، وأبنائنا الطلاب بالمحافظة بصفة خاصة، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح هذا العمل والجهد المخلص، وثقته فى أن هذه التجربة سيتم تعميمها، خاصة وأن على رأس وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الذى يعمل فى إطار رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون بمثابة الرؤية العامة التى تسير في اطارها كل الجهود التنموية فى مختلف القطاعات.

 

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات بدء البث التجريي للقناة على اليوتيوب، بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة بني سويف، في حضور سهام يوسف وكيل التربية والتعليم، ماجد أبو سيف مدير المركز، وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، حيث حرص المحافظ على حضور جانبا من شرح المعلمين الذي يبث مباشرة على قناة اليوتيوب ( قناة بني سويف التعليمية ).

 

 وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية إضافة بعض الفيديوهات التوضيحية أثناء الشرح، مع استعمال الأنيميشين كوسيلة توضيحية تساهم في ترسيخ وفهم المعلومة لدى الطالب، وتجعل من القناة وسيلة لا يستغني عنها الطالب، واضافة نوعية ومفيدة للمادة العلمية المشروحة.

 

من جانبها، أكدت سهام يوسف، وكيل التربية والتعليم، أنه فور مناقشة الفكرة مع محافظ بني سويف أبدى دعمه الكبيرة للتجربة، وشجع فريق العمل، وتم عرض مراحل التنفيذ في كل خطوة تنفيذية، حتى خرجت هذه الفكرة إلى الواقع، مشيرة إلى أن هذا العمل جاء في ضوء خطة الوزارة التي يدعمها الوزير شخصيا، لتشجيع التعليم عن بعد وإدخال النظم الحديثة في العملية التعليمية، منوهة أنه سيتم الإعلان عن جدول شرح المناهج.

 

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