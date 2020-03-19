محافظ المنوفية: تخصيص مستشفى الحميات والصدر بشبين الكوم للعزل الصحى

المنوفية - محمود شاكر

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تخصيص مستشفى الحميات والصدر بشبين الكوم لعزل حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد واستقبال المواطنين بعيادات مستشفى المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف ، كما أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية كل فى نطاقه وممثل من مديريات الصحة والزراعة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطب البيطرى والأوقاف والأزهر وممثل من إدارات البيئة تكون مهمتها رش وتطهير الجهات الحكومية وكافة أماكن التجمعات ووضع خطة للبدء بالأماكن الأكثر أهمية والتى بها تجمعات كالمساجد ومكاتب البريد والشهر العقارى والمحاكم والبنوك ومحطات القطار والمخابز والمجمعات الإستهلاكية ، فضلاً عن المقرات الإدارية ومراكز الشباب ، بحضور نائب المحافظ ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والطب البيطرى والأوقاف والزراعة وممثل عن شركة المياة وومثل عن الكيسة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير المادة المخصصة للتطهير والتعقيم من خلال 12 فنطاس حمولة طن كلورات صوديوم ويتم توجيهها لمقر الوحدات المحلية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً لبدء خطة تطهير المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات ، فيما شدد المحافظ على إزالة اى معوقات تعوق عمل اللجان ، كما أكد على مديرية الطب البيطرى والزراعة بتوفير معدات الرش اللازمة .

ووجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بزيادة التوعية من خلال المساجد وخطبة الجمعة واقتصارها على مدة لا تتجاوز 10 دقائق والتنبيه على غلق جميع الأضرحة ودور المناسبات وتعليق أى أمسيات أو ندوات أو موالد ومنع أى تجمعات بالمساجد وقصر الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج على خطبة الجمعة فقط ، كما شدد على منع عقد القران بالمساجد وتعليق العمل بمكاتب تحفيظ القرآن والمدارس العلمية والقرآنية .

كما أعلن محافظ المنوفية عن بث دروس توعية من الأوقاف ورجال الدين المسيحى عبر قناة المنوفية التعليمية على موقع اليوتيوب والتى تستمر فى بث المواد العلمية لأبنائنا الطلاب .

وأكد على غلق المطاعم والمقاهى و الكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومحلات الألعاب الإلكترونية البلاى ستيشن من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى ، وهذا القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

ومن جانبه أكد وكيل وزراة الصحة على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيرس كورونا ، مشيراً إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون هى وسيلة وسيلة وقائية فضلاً عن المواد الكحولية .