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محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومصادرة الشيشة بطوخ وقها.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 11:25 ص
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومصادرة الشيشة بطوخ وقها.. صور إزالة الاشغالات فى القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جابر مدير مرافق القليوبية، ومحمد خيري رئيس مجلس ومدينة طوخ، وأمل فوزي رئيس مدينة قها،   يرافقهم لجنة مشكلة من ( مديرية الصحة مديرية التموين ، والصحة المهنية ، التفتيش ، ومسئول التراخيص)، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة فى هذه المرحلة لمنع انتشار ونقل فيروس كورونا.

وشن المحافظ، حملة مكبرة على المقاهي والمطاعم والكافتيريات لمصادرة الشيشة، حيث شدد على تطبيق الاشترطات الصحية والوقائية.

ومن جانب آخر شدد الهجان، على متابعة الأسواق لضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو أى مظاهر استغلال للمواطنين بتجارة السلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بدون مبرر.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محاضر من قبل مرافق القليوبية ( 17 محضر إشغال طريق  ،  9 محاضر نظافة عامه ، 60 إزالة فورية، 16 إزالة وصلات كهرباء )، كما تم ضبط 12 مخالفة من قبل السلامة والصحة المهنية، وضبط 14 منشأة بهم مخالفات ( تخزين، النظافة العامة)، وأيضا تم ضبط 15 مخالفة من قبل مكتب العمل ( كعب عمل، مواعيد العمل،كارنيهات مزاولة المهنة )، كما تم ضبط ( 10 محاضر تشغيل عمال بدون شهادات صحية،  7 محاضر نقص إرشادات صحية ) من قبل مديرية الصحة بالقليوبية.

فيما قرر عبد الحميد الهجان، منح الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة أجازه استثنائية 15 يوما وكذلك الموظفة أو العاملة التى تراعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويزيد سنه عن اثنتي عشر سنة ميلادية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

 وحث المحافظ باقي الجهات بنطاق المحافظة باتخاذ نفس الإجراء على أن تكون الاجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية، مشيرا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

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