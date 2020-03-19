اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطهير مديرية الأوقاف والمساجد لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:35 م
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطهير مديرية الأوقاف والمساجد لمواجهة كورونا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبني ديوان مديرية أوقاف القليوبية، رافقه خلال الجولة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، للاطلاع على سير العمل والوقوف على استعدادات المديرية لمجابهة الشائعات المغرضة والوسائل الدعوية والإرشادية لتوجيه المصلين وحثهم على الاهتمام الشديد بالنظافة والتعقيم المستمر للأشخاص والأماكن وخاصة المساجد ودور العبادة.

وتابع المحافظ، خلال الجولة أعمال تطهير ديوان عام المديرية إلى جانب متابعة اعمال تعقيم المساجد بمدينة بنها حفاظا على المصلين، وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى جانب التأكيد على تطبيق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف والتي تضمنت غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

كما تضمنت قرارات وزارة الأوقاف، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء ، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، إلى جانب غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، والمساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن ، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وتكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد، واعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

واتخذت محافظة القليوبية عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للإطمئنان علي الإستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

 

 

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