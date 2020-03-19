محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهى لمواجهة فيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها فى القليوبية، أعمال غلق الكافتيريات والكافيهات والمولات التجارية والمحال العامة والمقاهى بنطاق المدينة، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بغلق المحلات العامة فى السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأكد "جمعة"، فى تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة بمجلس مدينة بنها تستهدف المرور على كافة المحلات والمقاهى والمولات التجارية بنطاق المدينة، وتم التأكد من غلقها فى الموعد المحدد طبقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجان تستهدف المرور الدورى على تلك المحلات، ومن يثبت مخالفته سيتم توقيع عقوبات رادعة عليهم.

وكان قد أصدر أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها‪.

‎ونص القرار فى مادته الثالثة على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.