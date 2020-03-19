اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهى لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:12 م
محافظ القليوبية يتابع غلق المحال العامة والمقاهى لمواجهة فيروس كورونا جانب من الغلق
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها فى القليوبية، أعمال غلق الكافتيريات والكافيهات والمولات التجارية والمحال العامة والمقاهى بنطاق المدينة، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بغلق المحلات العامة فى السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأكد "جمعة"، فى تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجان للمتابعة بمجلس مدينة بنها تستهدف المرور على كافة المحلات والمقاهى والمولات التجارية بنطاق المدينة، وتم التأكد من غلقها فى الموعد المحدد طبقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجان تستهدف المرور الدورى على تلك المحلات، ومن يثبت مخالفته سيتم توقيع عقوبات رادعة عليهم.

وكان قد أصدر أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها‪.

ونص القرار فى مادته الثالثة على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

 

WhatsApp Image 2020-03-19 at 9.24.30 PM
 
 
WhatsApp Image 2020-03-19 at 9.26.05 PM
 
 
WhatsApp Image 2020-03-19 at 9.26.07 PM
 
 
WhatsApp Image 2020-03-19 at 9.26.38 PM
 
 
WhatsApp Image 2020-03-19 at 9.27.14 PM

 

 

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

غلق المحال العامة

كورونا

فيروس كورونا المستجد

بنها

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة