اليوم السابع
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محافظ القاهرة يجتمع مع قيادات المحافظة لوضع خطة تطبيق قرار رئيس الوزراء

الخميس، 19 مارس 2020 05:22 م
محافظ القاهرة يجتمع مع قيادات المحافظة لوضع خطة تطبيق قرار رئيس الوزراء اللواء خالد عبد العال - محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أثناء اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية منذ قليل على أهمية التشديد على كافة الجهات الرقابية لمحاربة جشع التجار واستغلال الأزمة والرقابة على رفع الأسعار وقد استعرض مدير مديرية التموين بالقاهرة كافة الإجراءات الرقابية وموقف المخابز والتموين.

كما شدد محافظ القاهرة على تنفيذ  قرار رئيس الوزراء اليوم والذى يتضمن غلق كافة المراكز التجارية والكافيهات والمطاعم من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا وذلك حتى يوم 31 مارس موجها بمتابعة هذه الإجراءات بشدة وصرامة وأكد سيادته على متابعة كافة أجهزة المحافظة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف محافظ القاهرة ان مهمة المسئولين هى توجيه المواطنين وارشادهم وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا هو أفضل السبل لمحاربة انتشار الفيروس.

وفى نفس السياق وجه بالمرور المستمر على كافة مراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ومراكز الألعاب الإلكترونية (سايبر) والحضانات والتأكد من غلقها

 وأضاف محافظ القاهرة أن  كافة القرارات التى تتخذها الدولة هى لصالح المواطن المصرى مع تأييد كامل من كافة المواطنين لتلك القرارات وأن الإجراءات الاحترازية  التى تتخذها الدولة حازمة وصارمة لتأمين المواطنين ووجه بعدم إصدار اى تصريحات إلا من خلال  وزارة الصحة.

كما أكد محافظ القاهرة بأهمية تحميس وتشجيع المواطنين على تحمل المسئولية والحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وهى من أولويات مكافحة العدوى كما أشار المحافظ الى أهمية التواصل مع أعضاء مجلس النواب ودورهم فى توعية المواطنين ومساعدة الدولة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لانهم بالفعل متواجدين فى الميدان مع المواطنين .

 

و اطمأن المحافظ على التأهب والاستعداد الكامل للمستشفيات التابعة لمحافظة القاهرة فى حالة حدوث عزل عدد كبير من المرضى مع توفر كافة متطلبات وأدوات التعقيم والمواد المطهرة وتقسيم الخدمة على المستشفيات .

 

و شدد على هيئة النظافة بأنه لابد أن يكون لها القدرة على مواجهة اى ظروف استثنائية لاستيعاب كافة المستجدات، كما أكد على التعامل الإلكترونى لتنفيذ خدمات ومصالح المواطنين مع تفعيل  114 الخط الساخن.

 
وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس .
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
 
وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
 
 

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