محافظ الإسماعيلية يقرر حظر إقامة أى أسواق أسبوعية لمنع انتشار "كورونا"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 254 لسنة 2020 بشأن منع وحظر إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارًا من اليوم 19 مارس ولحين صدور أشعار آخر مشددًا على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتفعيل القرار والمتابعة المستمرة مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أى مخالف.

وقال محافظ الإسماعيلية إن ذلك يأتى حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشار الفيروس.

كان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد تلقي خطابًا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بخصوص بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية كإجراء احترازى ووقائى تتخده المحافظة ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كرورنا المستجد.

وطالبت وزيرة الصحة من محافظ الإسماعيلية بتشغيل مستشفيات المحافظة بكامل طاقتها خلال 24 ساعة، مع تشغيل مستشفي جامعة قناة السويس لاستقبال حالات الطوارئ، بدلًا من تشغيله 3 أيام في الأسبوع.

كما قرر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية استكمال إجراءات تنفيذ خطة الدولة الشاملة في مواجهة آية اثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، ووفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين إبتداءًا من 15 مارس الجارى وعلي ضوء القرار الوزاري الصادر برقم 124 بتاريخ 16 مارس الجارى والخاص بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية وكذلك أنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية "أندية المسنين، أندية الطفل، ومكتبات الطفل، والأندية الاجتماعية والثقافية، والأندية النسائية، أندية الدفاع الاجتماعي، حضانات أشخاص ذوي الإعاقة لمدة أسبوعين.

وقررت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تعليق كافة الأنشطة والأعمال بمكاتب التأهيل الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 إلى 31 مارس الجارى.

كان محافظ الإسماعيلية، قد أصدر القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتفعيلًا لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا".

وتضمن القرار حظر ومنع استخدام أى شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية "أكواب، فناجين، أطباق" واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل "الورق والكرتون".

كما أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 144 لسنة 2020 بشان التأكيد على أغلاق جميع دور حضانات الأطفال بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.