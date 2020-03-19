اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الخميس، 19 مارس 2020 05:25 م
محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة حملات على المقاهى بالقاهرة لمواجهة كورونا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أحياء المنطقة الشرقية بدأت التواصل مع أصحاب المولات التجارية والمطاعم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.
 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات على المقاهى لإخطارها بقرار الغلق لتطبيقه، مشيرا إلى أن هناك حالة طوارئ بكل الأحياء لشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.
 
 
وتابع صابر: هناك حملات متواصلة على المقاهى الآن لحظر الشيشة والتأكد من التزام المقاهى بها، بالإضافة إلى المتابعة على غلق المراكز التعليمية والمرور عليها مرة أخرى للتأكد من الالتزام.
 
 
وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.
 
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
 
 
وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.
 
 
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
 
 

غلق المقاهي

غلق المطاعم

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يقرر غلق سوق السيارات حتى نهاية مارس لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 02:48 م

10 إجراءات قررتها محافظة القاهرة لمواجهة تفشى كورونا.. تعرف عليها

الخميس، 19 مارس 2020 05:00 ص

محافظ القاهرة يخصص وحدة سكنية لسيدة تفترش الشارع.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:30 م

محافظة القاهرة: مصادرة 7100 شيشة وغلق 1050 سايبر للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:02 م

محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على خطوط النقل العام ومنع التكدس

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:47 م

محافظ القاهرة: غلق 560 مركزا تعليميا و850 حضانة وغرامة للمقاهى المخالفة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة