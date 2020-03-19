محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أحياء المنطقة الشرقية بدأت التواصل مع أصحاب المولات التجارية والمطاعم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ 6 صباحا، حتى 31 مارس الجارى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن هناك حملات على المقاهى لإخطارها بقرار الغلق لتطبيقه، مشيرا إلى أن هناك حالة طوارئ بكل الأحياء لشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار.

وتابع صابر: هناك حملات متواصلة على المقاهى الآن لحظر الشيشة والتأكد من التزام المقاهى بها، بالإضافة إلى المتابعة على غلق المراكز التعليمية والمرور عليها مرة أخرى للتأكد من الالتزام.

وكان أعلن مجلس الوزراء، أن قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وتضمن القرار الثانى في مادته الأولى على: تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.