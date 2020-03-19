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محافظة الإسكندرية: قرار غلق المطاعم والأندية لا ينطبق على المخابز ومحلات البقالة

الخميس، 19 مارس 2020 02:17 م
محافظة الإسكندرية: قرار غلق المطاعم والأندية لا ينطبق على المخابز ومحلات البقالة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن غلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوي المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى أصدره اليوم.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ونص القرار فى مادته الثالثة على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذى يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا

وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم  أن القرار نص علي منح عدد من الفئات إجازة استئنايئة لمدة ١٥ يوما، وشملت تلك الفئات؛ الموظفة الحامل بموجب تقرير طبي، والموظفة التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12عاما بموجب شهادة الميلاد، والموظفة التي ترعي أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن 12 سنة، والمصاب بأمراض مزمنه وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أو دفتر التأمين الصحي الخاص به، والمصاب بأمراض غير مزمنه بموجب تقرير من إحدي المستشفيات الحكومية لاستحقاق هذه الإجازة. والموظف المخالط لمريض بمرض معد وفقا للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة بذلك. والمعينين المعاقين بنسبة 5.%

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفويض مديري مديريات الخدمات التابعة لمحافظة الإسكندرية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء حسب رؤية كل مديرية بما لا يخل بحسن سير العمل وانتظامه.

 

 


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