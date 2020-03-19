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يوقعه ترامب خلال الأسبوع الحالى ..

مجلس الشيوخ الأمريكى يدعم متضررى كورونا ببرامج رعاية وتأمين وبطاقات تموين

الخميس، 19 مارس 2020 02:33 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يدعم متضررى كورونا ببرامج رعاية وتأمين وبطاقات تموين مجلس الشيوخ الأمريكى
وكالات

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكى، على إجراءات طارئة لتخفيف الألم المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.
 
ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ" قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.
 
وبحسب موقع "ماركت إنسايدر" الأمريكى ، يتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب القانون الجديد خلال الأسبوع الحالى، وذلك بالتزامن مع ضغط البيت الأبيض للحصول على تريليون دولار إضافى لدعم الاقتصاد.
 
وأعلن الرئيس الأمريكى تفعيل قانون الدفاع الوطنى أيضا فى الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كرونا، وقال الرئيس الأمريكى إنه سيفعل قانون الدفاع الوطنى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى وصلت إلى نحو 170 دولة وأصابت أكثر من 208 آلاف شخص حول العالم، متابعا: دوما يكون العدو غير المرئى هو الأخطر على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" عدوا لا يمكن رؤيته، مستطردا: سنهزم عدونا غير المرئى فى أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن، وسنهزم هذا العدو الذى لا نراه، وسنحقق نصرا كاملا.
 
وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت الثلاثاء إنها تسعى إلى حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار قد تشمل شيكات بألف دولار للأمريكيين في غضون أسبوعين، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد إلى أكثر من مئة.
 
وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.

مجلس الشيوخ الأمريكى

كورونا

فيروس كورونا

خسائر اقتصادية

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