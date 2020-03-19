اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعرض لوحات "أون لاين" لمواجهة كورونا (صور)

الخميس، 19 مارس 2020 04:46 م
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعرض لوحات "أون لاين" لمواجهة كورونا (صور) إحدى اللوحات الفنية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية مبادرة بعنوان "إلزم بيتك وهنجيبلك المتحف لغاية عندك" لتشجيع بقاء المواطنين فى المنازل ومساعدة الحكومة فى محاصرة فيرس كورونا وعدم انتشاره بين المواطنين.

وبدأت المبادرة بنشر معلومات عن لوحات فنية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعريف المواطنين بها ووضع معلومات أسفل كل صورة.

ومن جانبه قال على سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة، إن الفكرة جاءت لمساعدة الدولة لبقاء النصين فى المنازل وعرض مقتنيات المتحف من خلال صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتحف بدأ فى نشر معلومات عن اللوحات الفنية منذ أمس مضيفا أن المبادرة لاقت انتشارا واسعا لمحبى الفنون واللوحات الفنية ولاقت قبولا من المواطنين .

وأكد أن المتحف يحتوى على حوالى 2000 عمل فنى ويتم وضع كافة المعلومات والصور عن الأعمال الفنية على صفحة المتحف على الفيس بوك بما يعادل 5 أعمال يوميا بالإضافة إلى وضع فيديو فيه شرح مبسط لكافة الأعمال الفنية المتواجدة فى المتحف .

يذكر أن متحف الفنون الجميلة يعتبر أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد .

ويساهم المتحف في الارتقاء بالذوق الفني في المجتمع السكندري والمصري بوجه عام وذلك من خلال إقامة أنشطة فنية متنوعة تشمل ورش فنية وتربية متحفية للأطفال، العديد من المعارض الفنية لكبار الفنانين المصريين، ورش عمل و معارض فنية لشباب الفنانين بالإضافة إلي أنشطة التبادل الثقافي الدولي .

هي مجموعة "ادوارد فريد هايم" الألماني اليهودي مُقتني الأعمال الذي أهدى ثروته للمتحف، و كان عددها 210 عمل فني.

ويحتوى المتحف على مجموعة لوحات "المستشرقين"،  المجموعة الأولى أهداها محمد محمود خليل لمتحف الفنون الجميلة و كانت من ضمن مجموعته الخاصة ، لكنه أهداها للمتحف لطبيعتها الكلاسيكية و التي تتناسب مع باقي مقتنيات متحف الفنون الجميلة والمجموعة الثالثة هو (إهداءات متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة) بالإضافة لإهداءات فردية من العديد من الفنانين المصريين و الأرمن و الأجانب الذين عاشوا بمصر على مدار تاريخ المتحف ، حيث خصصت المحافظة مبالغاً مالية للاقتناء من الفنانين لإثراء المجموعة الفنية.

 

اللوحات الفنية (2)
اللوحات الفنية 

 

اللوحات الفنية (3)
اللوحات الفنية 

 

اللوحات الفنية (1)
اللوحات الفنية 

الاسكندريه

اخبار مصر

الزم بيتك

متحف الفنون الجميلة

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة