متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعرض لوحات "أون لاين" لمواجهة كورونا (صور)

الإسكندرية أسماء على بدر

دشن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية مبادرة بعنوان "إلزم بيتك وهنجيبلك المتحف لغاية عندك" لتشجيع بقاء المواطنين فى المنازل ومساعدة الحكومة فى محاصرة فيرس كورونا وعدم انتشاره بين المواطنين.

وبدأت المبادرة بنشر معلومات عن لوحات فنية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعريف المواطنين بها ووضع معلومات أسفل كل صورة.

ومن جانبه قال على سعيد، مدير متحف الفنون الجميلة، إن الفكرة جاءت لمساعدة الدولة لبقاء النصين فى المنازل وعرض مقتنيات المتحف من خلال صفحة المتحف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتحف بدأ فى نشر معلومات عن اللوحات الفنية منذ أمس مضيفا أن المبادرة لاقت انتشارا واسعا لمحبى الفنون واللوحات الفنية ولاقت قبولا من المواطنين .

وأكد أن المتحف يحتوى على حوالى 2000 عمل فنى ويتم وضع كافة المعلومات والصور عن الأعمال الفنية على صفحة المتحف على الفيس بوك بما يعادل 5 أعمال يوميا بالإضافة إلى وضع فيديو فيه شرح مبسط لكافة الأعمال الفنية المتواجدة فى المتحف .

يذكر أن متحف الفنون الجميلة يعتبر أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد .

ويساهم المتحف في الارتقاء بالذوق الفني في المجتمع السكندري والمصري بوجه عام وذلك من خلال إقامة أنشطة فنية متنوعة تشمل ورش فنية وتربية متحفية للأطفال، العديد من المعارض الفنية لكبار الفنانين المصريين، ورش عمل و معارض فنية لشباب الفنانين بالإضافة إلي أنشطة التبادل الثقافي الدولي .

هي مجموعة "ادوارد فريد هايم" الألماني اليهودي مُقتني الأعمال الذي أهدى ثروته للمتحف، و كان عددها 210 عمل فني.

ويحتوى المتحف على مجموعة لوحات "المستشرقين"، المجموعة الأولى أهداها محمد محمود خليل لمتحف الفنون الجميلة و كانت من ضمن مجموعته الخاصة ، لكنه أهداها للمتحف لطبيعتها الكلاسيكية و التي تتناسب مع باقي مقتنيات متحف الفنون الجميلة والمجموعة الثالثة هو (إهداءات متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة) بالإضافة لإهداءات فردية من العديد من الفنانين المصريين و الأرمن و الأجانب الذين عاشوا بمصر على مدار تاريخ المتحف ، حيث خصصت المحافظة مبالغاً مالية للاقتناء من الفنانين لإثراء المجموعة الفنية.



اللوحات الفنية



اللوحات الفنية