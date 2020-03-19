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مبادرة لتعقيم المساجد والكنائس وطباعة 3500 منشور توعية فى المينا

الخميس، 19 مارس 2020 05:31 م
مبادرة لتعقيم المساجد والكنائس وطباعة 3500 منشور توعية فى المينا تعقيم المساجد فى المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر الشهاوى ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه بناء على تعليمات كل من اللواء أسامة القاضى ،  محافظ المنيا ، والمهندس ممدوح رسلان ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد. 

وأضاف الشهاوى ، في بيان لشركة المياه أن الشركة أطلقت مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه حيث قامت الشركة بتعقيم مسجد صلاح الدين بالمنيا بناء على طلب من الأوقاف وأن الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها او أى مصلحة حكومية أخرى.

وأضاف الشهاوى ، أن إدارة التوعية بالشركة تعمل حاليا على طباعة أكثر من 3500 مطبوع به إرشادات خاصة بالتوعية التى تخص الفيروس وسيتم توزيعها على المواطنين داخل المحافظة وانه تم عمل لوحات توعية بكافة فروع الشركة للتوعية بخطورة الفيروس وطرق الوقاية من الإصابة به

وقامت الشركة بعمل تعقيم لديوان عام الشركة تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس الكورونا وذلك من خلال تطهير جميع المكاتب والاسطح وامكان التعامل مع الجماهير .

وقد كلف رئيس مجلس الادارة   قطاع المعامل بتوفير مستلزمات وقائيه ومطهرات كحوليه للعاملين بالشركة والتواصل مع ضرورة توضيح خطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه لتوفير بيئه عمل آمنه خاليه من المخاطر ولسلامه سير الاداء الوظيفي بصورة لائقه.

ووجه الشهاوى ،  قطاع الموارد البشرية بوضع آليه لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن  خطه لتقسيم العمل داخل الادارات وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والافرع التابعة للشركة.

كما أصدر تعليمات لمديرى الافرع والادارات بالشركة بالالتزام الكامل لكافة الاجراءات اللازمة لمواجهه الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظاً على صحه العاملين وأسرهم.

 

 

 

 


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