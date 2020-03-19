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مؤشر البورصة الرئيسى يحقق أعلى صعود فى 2020.. ورأسمالها يربح 11مليار جنيه

الخميس، 19 مارس 2020 02:58 م
مؤشر البورصة الرئيسى يحقق أعلى صعود فى 2020.. ورأسمالها يربح 11مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات للمؤسسات المحلية، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 504.743 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.06%، والعرب على 5.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.28%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 328.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 464.1 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 9205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.25% ليغلق عند مستوى 3519 نقطة.
  
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 930 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 582 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.
 

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