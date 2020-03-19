ليبيا تفرض حظر التجوال لمواجهة كورونا..وحفتر يطالب الإعلام بالمساندة

كتب: أحمد جمعة

بدأت ليبيا رسميا في تطبيق حظر التجوال في المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي، وناشدت القيادة العامة بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، الخميس، جميع المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها الفضائية والمسموعة والمقروءة، بدعم حملة الجيش ومساندته في تطبيق حظر التجوال في المناطق والمدن الليبية.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبى، في بيان صحفى، أن القرار يأتي للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من وباء كورونا المستجد، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم، البدء رسميا في تنفيذ حظر التجوال اعتبارا من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا.

وأصدر المشير خليفة حفتر تعليماته بتطبيق حظر التجوال بالمدن والمناطق الليبية، اعتبارا من اليوم الخميس ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والالتزام بتوقيت الحظر، وقرر المشير حفتر، في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا لمكافحة وباء كورونا.

وكان وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، أصدر الأحد الماضي، قرارا علق بموجبه السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ابتداء من اليوم الخميس، واقتصار السفر على حالات الإسعاف والشحن