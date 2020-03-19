لماذا تفشى كورونا فى إيطاليا إلى هذا الحد.. علماء أكسفورد يكشفون السر

كتبت هند عادل

أكد علماء من جامعة أكسفورد إن أزمة تفشى عدد الاصابات والوفيات ب فيروس كورونا في إيطاليا تسارعت لأن الشباب الإيطاليين يقضون المزيد من الوقت مع أقاربهم المسنين ونقلوا المرض من المدن إلى الريف، وكانت ميلان والمناطق الريفية المحيطة بها في لومباردي هي الأكثر تضرراً من الفيروس حيث تم تشخيص أكثر من 31 ألف إيطالي بالمرض وتوفي أكثر من 2500 شخص.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أكد علماء أكسفورد قد يكون تفشي الفيروس التاجي في إيطاليا مدمرًا للغاية لأنه يحتوي على مثل هذا العدد الكبير من السكان ويتصل المسنون بشكل متكرر مع الشباب.

وأشارت دراسة جامعة أكسفورد إلى أن أجيالًا متعددة تعيش فى منزل واحد وهو ما عجل من انتشار الفيروس في المناطق الريفية في إيطاليا.

يوجد في ايطاليا ثاني أكبر عدد من السكان في العالم بعد اليابان 22 % من الأشخاص فوق سن 65 عامًا ومن المعروف أن الأشخاص فى هذا العمر أكثر عرضة للوفاة إذا أصيبوا بفيروس كورونا ولكن قد تكون تحركات الشباب هي التي تسببت في الكارثة، حيث أنه من الشائع أن يعيش الشباب في المناطق الريفية مع آبائهم وأجدادهم ولكنهم يتنقلون إلى المدن ، مثل ميلانو ، للعمل والاختلاط.

وقال باحثو أوكسفورد إن الشباب ربما يكونون قد التقطوا الفيروس أثناء سفرهم وأعادوه إلى المنزل دون أن يدركوا أنهم مريضون، وأشارت دراسة أخرى نُشرت هذا الأسبوع إلى أن 86 % من المرضى قد لا يدركون أنهم مرضى في المراحل المبكرة للإصابة بفيروس كورونا ، مما يزيد من خطر انتشار هذا المرض القاتل دون أن يلاحظه أحد.

وتمحور تفشي المرض المدمر في إيطاليا حول ميلانو والمناطق الريفية المحيطة به في مقاطعتي لومباردي وفينيتو، وساهم السكن المشترك بين الأجيال المختلفة من الشباب والاباء والأجداد في تسريع تفشي المرض .