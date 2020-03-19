لقاءات توعية للمواطنين بسلوكيات مكافحة كورونا فى مقاهى ومساجد الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، اليوم الخميس، حملة تنفيذا لقرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتوعية المواطنين برفقة قوة أمنية من قسم شرطة البياضية برئاسة العميد محمود فاروق مأمور قسم الشرطة بالبياضية، حيث تم المرور على المقاهى والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة لها، لتلقين المواطنين بخطورة تداول الشيشة والأدوات المستعملة بدون تعقيم أو نظافة.

وخلال الجولة، ناشد رئيس مركز ومدينة البياضية، كافة المواطنين بضرورة مراعاة النظافة في الأدوات التي يستخدموها والأدوات التى تقدم لهم، مع ضرورة رؤية المواطنين بقيام المحال العامة بتنظيف وتعقيم الأدوات المتداولة بينهم، كما تم التأكد من عدم تقديم الشيشة في المقاهي التي تم المرور عليها، مؤكداً أنه لن تتهاون المدينة في محاسبة من يخالف هذه القرارات وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وشملت الجولة، قيادات مركز ومدينة البياضية، العمل على ضرورة تطهير المساجد والوحدات المحلية داخل المحافظة، حيث أشرف رئيس المدينة، برفقة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والشيخ محمد أبو دوح مدير إدارة أوقاف البياضية، حيث تم عقد لقاء مع أئمة المساجد بمدينة البياضية، حيث تناول مستجدات تطور انتشار فيروس كورونا وأخطاره على صحة المواطنين، كما قام الشيخ محمد أبو دوح بإلقاء كلمة للأئمة تناول فيها الدور الكبير للأئمة فى نشر الوعى الصحى للمواطنين، وأعقب ذلك الاجتماع قيام حملة من مديرية الأوقاف بالبياضية برئاسة رئيس المدينة ومدير إدارة الأوقاف وأئمة المساجد بتطهير المساجد بالبياضية، كما أكد اللواء محمد صحصاح على أهمية تعاون المواطنين في منظومة التطهير والحفاظ على الصحة العامة.

وكان قد صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة بالكامل، وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.