اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لأول مرة.. الأردن تعلن بث صلاة الجمعة عبر الشاشات وخطبة واحدة بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:12 م
لأول مرة.. الأردن تعلن بث صلاة الجمعة عبر الشاشات وخطبة واحدة بسبب كورونا صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت الأردن أن صلاة وخطبة الجمعة تقام يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال، وسيقتصر حضورها على من تصحّ به الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية ولحفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"  إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا أربع ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعةً.

وأشار الدكتور الخلايلة، إلى أن وزارة الأوقاف منعت الصلاة في المساجد ليس لذات المنع وإنما حفاظا على صحة المصلين وعلى صحة جميع الناس.

بدوره، اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري، أن جميع المساجد ‏ستكتفي برفع الأذان و إضافة " صلوا في بيوتكم" بعد الأذان، وسيصلي المواطنون الظهر أربع ركعات في بيوتهم، مشددا على اخذ الفتوى من خلال دائرة الإفتاء العام بخصوص خطبة وصلاة الجمعة غداً.

وثمن الحياري جهود جميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين وكذلك عموم المواطنين على الالتزام الذي أبدوه تجاه الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الاوقاف.

 


الأردن

خطبة الجمعة

خطبة واحدة

وزارة الأوقاف في الأردن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير داخلية التشيك عن إغلاق مدينة براج بسبب كورونا: كفوا عن الشائعات

الخميس، 19 مارس 2020 03:11 م

الصحة السعودية تطالب المواطنين إلتزام العزل لمدة 14 يوما لمكافحة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:11 م

مقترح برلمانى بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه بسبب كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:06 م

الأونروا تعلن حاجتها بشكل عاجل لمبلغ 14 مليون دولار لمكافحة تفشى كورونا بين اللاجئين

الخميس، 19 مارس 2020 03:05 م

كورونا يهدد بمد فترة احتجاز رونالدينيو فى سجن باراجواي

الخميس، 19 مارس 2020 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة