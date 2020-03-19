كيف نجحت مدينة صغيرة إيطاليا فى السيطرة على تفشى كورونا؟

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن نجاح مدينة إيطالية صغيرة يبلغ عدد سكانها 3300 شخص فقط فى تخفيض عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى صفر، وذلك بالرغم من تفشى المرض بصورة كبيرة فى كافة انحاء ايطاليا .

حيث أجبرت السلطات فى مدينة Vo Euganeo والتى تقع فى مقاطعة بادوفا في منطقة فينيتو الإيطالية على بعد حوالي 50 كم غرب مدينة البندقية وعلى بعد حوالي 20 كم جنوب غرب مدينة بادوفاـ سكانها على إجراء اختبارات متكررة للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا، وتم عزل أى شخص ثبت إيجابية إصابته ب COVID-19، وبعد أسبوعين ، انخفضت حالات الإصابة بالفيروس التاجي بنسبة 12 مرة .

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أي شخص ثبتت ايجابية إصابته بالفيروس فى هذه المدينة تم عزله على الفور لوقف انتشار المرض حتى لو لم تظهر عليه أعراض، بعد أسبوعين ، أظهرت الاختبارات الجماعية أن معدل الإصابة انخفض بنسبة 12 مرة .

وقال حاكم منطقة فينيتو إن فو أوجانيو أصبحت الآن المكان الأكثر صحة في إيطاليا حيث تسعى بقية البلاد للسيطرة على الوباء، بعد أن تم تشخيص أكثر من 31500 شخص في إيطاليا وتوفي 2500 شخص ، مما يجعلها الدولة الأكثر تضررا خارج الصين.

من جانب آخر أكد علماء من جامعة أكسفورد إن أزمة تفشى عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا تسارعت لأن الشباب الإيطاليين يقضون المزيد من الوقت مع أقاربهم المسنين ونقلوا المرض من المدن إلى الريف، وكانت ميلان والمناطق الريفية المحيطة بها في لومباردي هي الأكثر تضرراً من الفيروس حيث تم تشخيص أكثر من 31 ألف إيطالي بالمرض وتوفي أكثر من 2500 شخص.