اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 152إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ 8565

الخميس، 19 مارس 2020 03:52 ص
كوريا الجنوبية تسجل 152إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ 8565 كوريا الجنوبية وفيروس كورونا
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، تسجل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 8565 حالة.
 
وكان مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، سجل أمس  الأربعاء، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى غضون الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة ، ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة ظل أقل من الـ 100 حالة لليوم الرابع متتاليا بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة و84 حالة في الأيام الثلاثة الماضية على التوالي.
 
وأعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، أن حوالى اثنين من كل 10 مصابين مؤكدين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تماثلا للشفاء التام فى كوريا الجنوبية. 
 
وقالت مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جيونج أون-كيونج -في تصريحات أرودتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا تبلغ 18.3% في كوريا الجنوبية. 

كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

اصابات جديده

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