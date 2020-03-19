كندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 658

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أعلنت السلطات الكندية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) في البلاد إلى 658 حالة.

وأوضحت السلطات - في بيان، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ - أن 231 إصابة تم تسجيلها في كولومبيا البريطانية في أقصى غربي البلاد، و214 في مقاطعة أنتاريو، و119 في مقاطعة ألبيرتا، و94 في كيبيك".

كما أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس من 291 حالة إلى 428 إصابة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ200 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة حتى الآن.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة (دهوك).

وأوضح محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، عن وجود 16 حالة مشتبه بها في الحجر الصحي بالمحافظة، وهنالك نتائج إيجابية لخروج عدد من حالات الشفاء، مشيرا إلى خروج عائلة مكونة من 11 شخصاً من الحجر الصحي، بدون أن تظهر عليهم أي أعراض أو علامات مرضية خلال 14 يوما الماضية وهم بصحة جيدة .