اليوم السابع
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كندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 658

الخميس، 19 مارس 2020 10:59 ص
كندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 658 كورونا ارشيفية
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 أعلنت السلطات الكندية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) في البلاد إلى 658 حالة.
وأوضحت السلطات - في بيان، وفقا لقناة /روسيا اليوم/ - أن 231 إصابة تم تسجيلها في كولومبيا البريطانية في أقصى غربي البلاد، و214 في مقاطعة أنتاريو، و119 في مقاطعة ألبيرتا، و94 في كيبيك".
كما أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس من 291 حالة إلى 428 إصابة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز الـ200 ألف مصاب، فيما تم تسجيل أكثر من 8 آلاف حالة وفاة حتى الآن.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في محافظة (دهوك).
وأوضح محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، عن وجود 16 حالة مشتبه بها في الحجر الصحي بالمحافظة، وهنالك نتائج إيجابية لخروج عدد من حالات الشفاء، مشيرا إلى خروج عائلة مكونة من 11 شخصاً من الحجر الصحي، بدون أن تظهر عليهم أي أعراض أو علامات مرضية خلال 14 يوما الماضية وهم بصحة جيدة .
 
أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن إغلاق حدود بلاده البرية مع الولايات المتحدة بشكل مؤقت فى اتفاق متبادل مع الحكومة الأمريكية، وفى بيانه اليومى من أمام منزله لإطلاع الكنديين على الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد، لفت ترودو إلى إنه تحدث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وقت سابق من اليوم.
 
وقال ترودو "لن يُسمح للمسافرين بعد الآن بعبور الحدود للترفيه والسياحة.. فى كلا بلدينا ، نشجع الناس على البقاء فى منازلهم. نحن نطلب من مواطنينا عدم زيارة جيرانهم ما لم يضطروا إلى ذلك".
 
وكشف ترودو عن حزمة تحفيز اقتصادى اتحادية بقيمة 82 مليار دولار اليوم الأربعاء لمساعدة العمال والشركات الكندية على تجاوز الأزمة الحالية. 
 
 
وقال ترودو، إن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 27 مليار دولار كدعم مباشر للعمال والشركات الكندية ، بالإضافة إلى 55 مليار دولار لتلبية احتياجات السيولة للشركات والأسر الكندية من خلال تأجيل الإقرارات الضريبية للمساعدة فى استقرار الاقتصاد.

 


السلطات الكندية

كورونا

فيروس

الحجر الصحي

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