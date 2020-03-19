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كرواتيا تسجل أول وفاة بكورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:12 م
كرواتيا تسجل أول وفاة بكورونا كورونا
رويترز

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قال معهد الصحة العامة فى كرواتيا على صفحة الحكومة الرسمية الخاصة بأزمة كورونا اليوم الخميس إن البلاد سجلت أول وفاة بالفيروس، وذكرت إرينا هرستيك مديرة مستشفى فى مدينة بولا بشمال البلاد فى مؤتمر صحفى "كان المتوفى (70 عاما) مصابا بفيروس كورونا، نجرى المزيد من الفحوص لمعرفة هل كان يعانى من بعض الأمراض المزمنة أم كان فيروس كورونا السبب الوحيد للوفاة".

وسجلت كرواتيا حتى الآن 102 إصابة فيما تعافى خمسة مصابين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فى بيان اليوم الخميس للمتحدث باسمها فى جنيف كريستيان ليندميير انها تدرك الشواغل المتعلقة باستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات أى الايبوبروفين لعلاج الحمى للاشخاص المصابين بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما إذا كان الايبوبروفين يمكن أن يفاقم المرض لهؤلاء الاشخاص.

وأكدت المنظمة انها وبعد مراجعة سريعة لا تعلم بالبيانات الاكلينيكية أو السكانية المرتبطة بهذا الامر كما انها تتشاور مع الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا ولا تعلم بوجود اية اثار سلبية للايبوبروفين تتجاوز الاثار الجانبية المعروفة المعتادة التى تحد من استخدامه لدى البعض .


المنظمة الدولية اكدت انها فى الوقت الحاضر وبناء على المعلومات المتاحة حاليا لاتوصى بعدم استخدام الايبوبروفين .


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