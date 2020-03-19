"قطر" الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة الخميس..و"دبى" تربح 4.43 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء بورصة قطر، والتي تراجعت بضغوط هبوط 3 قطاعات، وصعدت بورصة السعودية للجلسة الثالثة على التوالي، وقفزت بورصة دبى للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقى 4.43 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.83% رابحاً 112.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6267.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.95% خاسراً 118.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5925.76 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.83% رابحاً 112.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6267.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.95% خاسراً 118.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5925.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 359.7 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال، وارتفع 148 سهما، فيما تراجع 36 سهما.

وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.04%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%، ثم قطاعى النقل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.92%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.08%.

فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "المراكز"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.19%، ثم سهم أسترا الصناعية بنسبة 9.13%، ثم سهم الأصيل بنسبة 9.11%، فيما جاء سهم "باعظيم" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.38%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.16%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 3.86%.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 3.7% رابحاً 164.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4608.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 5.1% رابحاً 237.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4902.42 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% رابحاً 17.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4031.72 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.72%، رابحاً 28.49 نقطة ليغلق عند مستوى 3974.30 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 325.8 مليون سهم بقيمة 93.1 مليون دينار كويتى عبر 16.6 ألف صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.34%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.08%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 4.36%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.04%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.02%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.44%.

بورصة دبى تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.85% رابحاً 50.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1819.24 نقطة، بعد هبوط شهدته الجلسات الماضية، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط. تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.85% رابحاً 50.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1819.24 نقطة، بعد هبوط شهدته الجلسات الماضية، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 529.3 مليون سهم محققة ما قيمته 380.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6169 صفقة لعدد 33 سهماً، وارتفع 21 سهماً، فيما انخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.17%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 7.44%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 5.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 2.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 14.59%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.15%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 17.3 مليون ورقة بقيمة 71.8 مليون درهم.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.45% رابحاً 33.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.45% رابحاً 33.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 154.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسب 9.93%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.50%.

فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 12.30% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 9.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 11% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 1.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.36%.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% خاسراً 84.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8576.59 نقطة، وسط تراجع 3 قطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد. تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.98% خاسراً 84.78 نقطة ليغلق عند مستوى 8576.59 نقطة، وسط تراجع 3 قطاعات، مع ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 224.8 مليون سهم بقيمة 745 مليون ريال عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وتراجع 33 سهما، فيما ارتفع 12 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجع 3 قطاعات بورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%.