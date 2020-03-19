فيديو.. "مشهد" الإيرانية تتحول لمدينة أشباح بسبب تفشي فيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحولت مدينة مشهد الإيرانية إلى مدينة اشباح، تكاد تخلو من المارة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فى إيران فى جميع محافظاتها، ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقاطع فيديو تظهر المدينة قبل يومين فقط من عيد النورز (رأس السنة الشمسية الإيرانية) بشوارع خالية، أمر لم تعتاد عليه هذه المدينة قبل عيد النوروز حيث كان يقصدها الكثيرين من الشيعة فى أيام عطلة العيد.

حال و هوای شهر مشهد یک روز مانده به نوروز

تصاویر دریافتی از دو مخاطب از #مشهد وضعیت دو نقطه از این شهر را در روز ۲۹ اسفند در حالی نشان می‌ دهد که از شهروندان خواسته شده برای کنترل شیوع ویروس #کرونا در خانه بمانند. pic.twitter.com/KtwdP0W4LB — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 19, 2020

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى إيران اليوم، بحسب احصائية وزارة الصحة الإيرانية، إلى 1284 وبلغت الإصابات 18 ألفًا 407 شخصًا، وشفاء 5979 فى واحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس.

وكانت كشفت الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

كما حذر 5 وزراء صحة سابقين فى إيران، الرئيس حسن روحانى، من عدم السيطرة على وباء كورونا المستجد والمتفشي فى إيران فى جميع محافظاتها ويحصد المئات حتى اليوم، وطالبوه بقطع سلسلة تفشي الفيروس عبر السيطرو على معابر المدن وفرض قيود على حركة التنقل والسفر.

وقالوا إن عدم مراعات هذه التوصيات سيكون "لعب بحياة الشعب"، مؤكدين على أنه "لو اتخذ قرار متأخر، ستؤدى إلى أضرار لا يمكن اصلاحها، وزيادة عدد الوفيات.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق حتى 20 مارس المقبل، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).