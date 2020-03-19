فوز 778 بقرعة الحج بكفر الشيخ.. والمحافظ: لا تنسوا الدعاء لمصر

كفر الشيخ - محمد سليمان

أجريت قرعة الحج لوزارة الداخلية، بقاعة التطوير التكنولوجى التابعة لمديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي،نائب محافظ كفر الشيخ ،وفاز في القرعة 778 متقدما من بينهم 79 من كبار السن، بالإضافة إلى 195 احتياطيا، من بين 4499 تقدموا لأداء فريضة الحج .

كما حضر اللواء حسام الصغير ،مفتش الداخلية، والعميد أحمد الجوهري ، رئيس فرع الأمن العام ،والعميد ياسر الحاج عليب مدير إدارة الأمن الوطني ،والعميد طارق قناوى رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وعمت الفرحة بين الفائزين بالقرعة الإلكترونية بفوزهم بالحج هذا العام، وأطلقت السيدات الزغاريت بفوزهم أو فوز أقاربهم، وطالب محافظ كفر الشيخ خلال كلمته الفائزين بعدم الجدال أثناء أداء مناسك الحج، والدعاء لمصر بالنصر والآمان وبالتقدم.

وقال محافظ كفر الشيخ : الحمد لله نجحنا في مواجهة ظروف الطقس الصعبة برغم امتداد المحافظة على مسافة 120 كيلو مطلة على البحر المتوسط ،وتوجد الآن أزمة أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا ،لذا قرر التعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق" الموسمية ، الأسبوعية، الماشية " بدائرة المحافظة لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره أما الأسواق العادية مفتوحه، ، كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر تلك الأسواق، وفقاً للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدراء مديريات الخدمات بدائرة المحافظة، الالتزام بمتابعة وتنفيذ التعليمات والتي تتضمن، توزيع المهام الموكولة للموظفين التابعين لهم والذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل دون التواجد بمقر العمل، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا ًوفقاً لما تُقدره كل جهة وما تُصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ ،يُستثني من ذلك الموظفون بالمرافق الحيوية التي تحددها الجهة المختصة مثل " خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء "، طبقاً للقواعد التي تراها محققةً للصالح العام وتراعي التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورنا المستجد، والموظفين ذوي الإعاقة من موظفي الجهاز الإداري بالدولة وكذا الموظفة أو العاملة التي تراعي أحد أولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة أجازه استثنائية لمدة 15 يوماً طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، ويُمنح المصابون بأي من الأمراض المزمنة مثل :السكر ، الضغط ، أمراض الكلي ، أمراض الكبد ن أمراض القلب ن الأورام " والثابت ذلك بملفهم الوظيفي أجازه استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء،.

وأضاف المحافظ ،تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، ويُمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، ويحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل أياً كانت الجهة طوال مدة سريانه وتُعلق كافة البرامج السارية حالياً، ويحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة التي تقدرها كل جهة وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام، وعلي جميع جهات الاختصاص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة واللازمة لوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ خلال فترة سريان الحظر.

وقال محافظ كفر الشيخ أنه أصدر قرارًا بغلق كافة المراكز التعليمية التابعة لأي جهة منعاً لتجمعات الطلاب وحرصًا علي سلامتهم، وتنفيذ الحملات اليومية والأمنية لمتابعة تنفيذ ذلك لمدة أسبوعين بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، ان يتم استقبال شكاوي المواطنين إلكترونيًا عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وربط الشكوى والبحث عنها بالرقم القومي ورقم الخدمة، حيث يتم توجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه قرر حظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح وأماكن استخدام العاب الفيديو جيم "بلاي استيشن وصالات الچيم " مؤقتاً لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في حالة الضرورة، بالإضافة إلي إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا حفاظًا علي صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلالها، موجهًا باشراك المجتمع المدني وخاصةً الشباب للمساهمة في توعية الأهالي بالدور الفعال الذى تُمثله المشاركة المجتمعية لمنع الشيشة بالمقاهي العامة.

وشدد المحافظ على جميع جهات الاختصاص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة واللازمة لوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ خلال فترة سريان الحظر، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدايةً من اليوم وحتى 20 ابريل القادم، مناشداً أبناء المحافظة بتوخي الحذر بالبعد عن أماكن التجمعات وخاصة الغير مبررة ومراعاة الحفاظ علي الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية كإجراءات احترازية للحد من هذا الفيروس اللعين ومجابهته ومنع انتشاره.

وأكد اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ ،أنه يتمنى التوفيق للفائزين بقرعة الحج وأن يتوجهوا لأداء الفريضة ويعودوا بسلامة الله ، مشيراً إلى أنه تم اختيار ممثلين للمتقدمين لحضور القرعة العلنية الإلكترونية، نظراً للظروف الحالية، لعدم التجمعات،وسيتم اعلان الفائزين .















































































