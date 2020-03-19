فوز 334 مواطنا ومرافقيهم فى المنيا بالقرعة العلنية لاختيار الحجاج.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضيى، محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير الأمن، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج من أبناء المحافظة للعام 1441 هـ، 2020 م، والتى تم تنظيمها تحت إشراف وزارة الداخلية، بمقر نادى الشرطة.

وأسفرت القرعة العلنية عن اختيار 334 حاجا ومرافقيهم، من إجمالى 1501 تقدموا للحج هذا العام، منهم 34 حاجا من كبار السن و300 حاجا من باقي الفئات.

فيما قدم المحافظ، خالص التهانى لمن تم اختياره من خلال القرعة العلنية للحجاج، وقال: إن اختيار حجاج القرعة اتسم بالشفافية والنزاهة، وأشاد بجهود وزارة الداخلية في الإعداد لتلك المنظومة.

وأكد المحافظ، توفير كافة سبل الدعم والرعاية للتمتع بأداء مناسك الحج، وكذلك التواصل المستمر لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، وأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وأن يعودوا سالمين إلى أرض الوطن.

من جانبه، أعرب مدير الأمن، عن أمنياته القلبية للذين لم يحالفهم الحظ بأن يوفقهم الله في المرات القادمة، فالفرص الكثيرة قادمة، والله يختار من يريد لزيارة بيته الحرام، لافتا إلى قيام وزارة الداخلية بتسهيل كافة الإجراءات للفائزين من الآن وحتى السفر.

وعبر الفائزون فى القرعة العلنية للحج عن ساعدتهم بالفوز، مؤكدون أنه سوف يدعون بأن يحفظ الله مصر ويرعها، ويجعلها دائما آمنه، وأكدوا أنهم سعداء بزيارة بيت الله الحرام، وتمنوا أن يزيل الله الوباء عن الأمة ويحفظ البلاد .











