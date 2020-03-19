اليوم السابع
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فريق مكافحة العدوى يعقم كافة أقسام مستشفى الأقصر العام

الخميس، 19 مارس 2020 05:50 م
فريق مكافحة العدوى يعقم كافة أقسام مستشفى الأقصر العام تعقيم مسشتفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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بدأت لجنة وحدة الأزمات والكوارث بمستشفي الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، اليوم الخميس، فى أعمال تطهير وتعقيم ورش أقسام المستشفي، بواسطة فريق مكافحة العدوى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

ويضيف الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه نفذت إدارة مستشفى الأقصر العام الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة، وذلك في ضوء تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وفي إطار التكليفات الواردة والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة ومديرية الشئون الصحية.

وأوضح مدير عام المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه قامت مستشفى الأقصر العام بكافة أعمال تعقيم مبنى المستشفى بالكامل، وشملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين وغرف الاستقبال وأقسام الطوارئ والغرف والطرقات ودورات المياه، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس المستجد كورونا.

وكانت قد واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر أعمال تعقيم المساجد وتطهيرها حفاظاً على سلامة المصلين، وقال الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، إنه تم البدء فى فعاليات مبادرة رش وتعقيم مساجد الكرنك، حيث تم رش وتعقيم مسجد عبدالرحمن بن عوف، وتم رش وتعقيم مسجد عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد عبد الرحمن بن عوف، وتم تخصيص ماكينة رش لمسجد السيدة نفيسة عبر تبرع بعض من أبناء الكرنك بإستخدام الآلات الخاصة بهم وقاموا بالرش بأنفسهم.

 

مستشفى الأقصر العام تطهر وتعقم كافة الأقسام عبر فريق مكافحة العدوى (5)
 
 
مستشفى الأقصر العام تطهر وتعقم كافة الأقسام عبر فريق مكافحة العدوى (4)
 
 
مستشفى الأقصر العام تطهر وتعقم كافة الأقسام عبر فريق مكافحة العدوى (1)

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