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فرنسا تسجل 108حالة وفاة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

الخميس، 19 مارس 2020 09:35 م
فرنسا تسجل 108حالة وفاة بفيروس كورونا فى 24 ساعة كورونا-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة سكاى نيوزفى خبر عاجل لها أن فرنسا تعلن تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جانب آخرأعلنت وسائل إعلام فرنسية إصابة الأمير ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا، وسجلت فرنسا أمس الأربعاء وفاة 89 شخصا بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة، لترتفع حصيلة الضحايا منذ ظهور الوباء على أراضيها إلى 264 وفاة، وإصابة 9130 شخصا، 921 منهم في غرف الإنعاش وعمر نحو نصفهم أقل من 60 عاما وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات.

وووفقا لـ"فرانس 24"، أجرت السلطات الصحية خلال يوم الأربعاء، 4000 اختبار عن الإصابة بالفيروس، ليرفع عدد الاختبارات على المواطنين منذ بدء الوباء إلى 42500 اختبار. وصارت هذه التحاليل لا تمارس على الجميع، ولكن مقتصرة فقط على الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، بالإضافة إلى ظهور أعراض الحمى والسعال عليهم.

وأعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الثلاثاء أن "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه، برهن على نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد وبالتالي فهي مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

 

 


كورونا

فرنسا

وفيات

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