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غلق 211 حضانة ومركزا للدروس الخصوصية وفض 5 أسواق بالشرقية

الخميس، 19 مارس 2020 02:39 م
غلق 211 حضانة ومركزا للدروس الخصوصية وفض 5 أسواق بالشرقية غلق حضانة فى الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع 211 حضانة ومراكز وسنتر للدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، كما 5 أسواق بمركز الزقازيق .

وفى هذا الإطار قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بغلق 40 مركز وسنتر للدروس الخصوصية  بنطاق الحى ، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بغلق 50 مركز وسنتر للدروس الخصوصية ، بالإضافة إلى غلق 75 دار حضانة بالمدينة والقرى  التابعة له بنطاق المركز  وقامت رئاسة مركز ومدينة الابراهيمية بغلق 12مركز وسنتر  للدروس الخصوصية وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق 30 مركز للدروس الخصوصية كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بغلق 4  حضانات.

وأكد نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق أنه تم تشكيل لجان عمل لمراقبة إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية بنطاق المركز ، مشيراً إلى أنه تم اليوم فض عدد 5  أسواق وهي "  بني شبل – الطاهرة – شنبارة الميمونة – بهنباي – طاهرة حميد"، وتم التنبيه على أصحابها بحظر إقامة الأسواق مرة أخرى خلال الفترة المحددة طبقاً لقرار المحافظ للحد من التجمعات ومجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأضاف رئيس مركز الزقازيق أنه جاري تكثيف الحملات على قاعات الأفراح ودور المناسبات والمقاهي والكافيهات للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق وسحب الشيشة كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتى في اطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وشدد محافظ الشرقية، علي ضرورة تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات بصفة دورية مع التنبيه علي العاملين بإجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصفة دورية، مشددا علي اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازم، وضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور علي المنشآت الحكومية والمباني الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره , مشيراً الي انه تم المرور علي مستشفيي الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبيه، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .

 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات 

 

جانب من الحملات (5)
جانب من الحملات 

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