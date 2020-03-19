غلق صيدليتين بالبحر الأحمر والمحافظ يطلق حملة لمواجهة محتكرى المستلزمات الطبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إنه أصدر توجيهات عاجلة لمديرية الصحة بشن حملات مكبرة على كل الصيدليات بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها بشكل يومى، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شنت أمس الأربعاء، حملات مكبرة على الصيدليات، برفقة الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلى وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، بجميع مدن المحافظة، حيث قامت بالمرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وحررت 2 محضر غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسئول، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين .

وبدوره، قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن الحملات مستمرة على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، حيث يطمئن بنفسه على نتائج الحملات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأبرز جهود حملة أمس تتمثل في المرور علي 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات في مدينة الغردقة، والمرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات في مدينة سفاجا، والمرور أيضاً على 10 صيدليات في مدينة القصير، وكذلك المرور على 8 صيدليات في مدينة مرسى علم.

من جانب أخر، نفذت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، حملة تطهير وتعقيم للمساجد، بمدن المحافظة، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطب البيطري بحملة لتعقيم وتنظيف المساجد لمكافحة الأوبئة ومنعا لانتشار الأمراض والفيروسات.

وأكد الدكتور كمال سيف، وكيل وزارة الأوقاف، أن الحملة تأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه بدأ التعقيم بالمساجد الكبرى، ومنها مسجد الميناء الكبير بالغردقة، ومسجد الشهيد عبدالمنعم رياض، وذلك بواسطة مواتير رش وتعقيم المساجد ويجري العمل على تنظيفها علي قدم وساق، والحملة مستمرة لتشمل جميع مساجد البحر الأحمر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه لا بد من تكاتف الجهود ودعم الدولة ومساعدتها في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، ودعم المجهودات والاجراءات التي تقوم بها الدولة للوقاية من الامراض، داعيًا أن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

تطهير المساجد بالبحر الاحمر



تطهير المساجد بالبحر الاحمر



تطهير المساجد بالبحر الاحمر



تطهير المساجد بالبحر الاحمر



تطهير المساجد بالبحر الاحمر