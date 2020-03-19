اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 06:19 م
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غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة مع استمرار حركة الشاحنات والقطارات والبضائع

الخميس، 19 مارس 2020 06:07 م
غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة مع استمرار حركة الشاحنات والقطارات والبضائع ميناء الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدار الساعة.

وأضاف الغندور فى أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلي الميناء تتم بشكل منتظم .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .

يذكر أن وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتباع الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظاً علي الأرواح والممتلكات .

ومراجعة غرف ومسارات الصرف للقضاء تماماً علي تراكم المياه سواء في الساحات أو الأرصفة وذلك حفاظاً علي السلع والبضائع الموجودة بالساحات، كما تم مراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة لضمان استمرار عمل أجهزة الربط الإلكتروني إذا انقطع التيار الكهربائي الرئيسي ، وتم أيضاً تجهيز لنشات الإرشاد والقاطرات ووحدات الانقاذ والمطافئ والإسعاف، وجميع الوحدات البحرية الأخري لتكون جاهزة تماماً لتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها .

وشدد الربان شاهين علي جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء علي مدار الساعة وضرورة اتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة، والشرطة، وقطاع النقل البحري، ووزارة النقل، وراديو الميناء، والسفن وادارات الميناء والجهات المعنية الأخري، والتنبيه علي السفن المتواجدة داخل الميناء وعلي الأرصفة بأن تكون جاهزة للإبحار في أي وقت تحسبا للحركة في أي اتجاه حسب تغير سرعة واتجاه الرياح .


الاسكندريه

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ميناء الاسكندريه

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