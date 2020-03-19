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والكافيتريات والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية ..

غلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية من 7مساء لـ6 صباحا لنهاية مارس

الخميس، 19 مارس 2020 11:33 ص
غلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية من 7مساء لـ6 صباحا لنهاية مارس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص في مادته الأولى على : "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


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