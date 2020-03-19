اليوم السابع
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"غازتك" تتخذ إجراءات وقاية لحماية العاملين بمواقع العمل من فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:43 م
"غازتك" تتخذ إجراءات وقاية لحماية العاملين بمواقع العمل من فيروس كورونا احراءات وقائيه للحمايه من فيروس كورونا
كتبت-مروة الغول

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وجه  المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك إحدي شركات قطاع البترول  كافة الإدارات المختصة بالشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقاية وحماية العاملين بالمبنى الرئيسى ومواقع العمل من إمكانية التعرض للإصابة بالفيروس وذلك في  إطار الجهود لتعزيز إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
 
وتضمنت الإجراءات التى اتخذتها الشركة قياس درجة الحرارة لجميع العاملين صباحاً قبل الدخول لمقر الشركة، وكذلك لجميع المترددين على الشركة قبل السماح لهم بالدخول، والتزام جميع العاملين بارتداء القفازات والكمامة الطبية أثناء مباشرة أعمالهم، والتنبيه بعدم التصافح بالأيدى وتبادل القبلات بين العاملين.
 
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تعليمات بالوقف المؤقت للمأمويات بين مواقع العمل والمركز الرئيسى، وتقليل قوة العمل بالإدارات وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واستخدام البريد الإلكترونى للمراسلات بين إدارات الشركة للحد من تداول الأوراق، هذا فضلاً عن التنبيه بمنع دخول أية أطعمة أو مشروبات من خارج الشركة، وتشديد إجراءات النظافة، واستخدام أكواب بلاستيكية وورقية بدلاً من الأكواب العادية، وتم إصدار تعليمات بالوقف المؤقت للمأمويات بين مواقع العمل والمركز الرئيسى، وتقليل قوة العمل بالإدارات وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واستخدام البريد الإلكترونى للمراسلات بين إدارات الشركة للحد من تداول الأوراق، هذا فضلاً عن التنبيه بمنع دخول أية أطعمة أو مشروبات من خارج الشركة، وتشديد إجراءات النظافة، واستخدام أكواب بلاستيكية وورقية بدلاً من الأكواب العادية.
 
 
 

البترول

الغاز

كورونا

الإجراءات الاحترازية

مكافحة فيروس كورونا

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