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عمليات الغرفة التجارية بالمنيا: توافر السلع وثبات الأسعار بسمالوط وبني مزار

الخميس، 19 مارس 2020 10:02 م
عمليات الغرفة التجارية بالمنيا: توافر السلع وثبات الأسعار بسمالوط وبني مزار الغرفة التجارية في المنيا
المنيا- حسن عبد الغغار

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رصدت اليوم عمليات الغرفة التجارية في المنيا توافر جميع السلع الغذائية والبقوليات والخضروات وثبات أسعار معظمها خاصة في مركزي سمالوط وبني مزار، إضافة لمدينة المنيا.
 
قال محمد نشأت العمدة، عضو مجلس الإدارة، إن السلع الغذائية متوفرة في مركز سمالوط، ولم نرصد أي شكاوي من مواطنين بوجود نقص في سلع أساسية، والمتابعة مستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
 
وقال رضا عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة إن أسعار السلع ثابتة في مركز بني مزار، وهناك متابعة مستمرة لضبط الأسعار، والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش ورفع الأسعار. 
 
وقال أيمن عبد الرحمن، عضو مجلس الإدارة، إن السلع الأساسية متوافرة داخل مدينة المنيا، وعمليات الغرفة التجارية تتابع الموقف أول بأول خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 
وكان وفد من الغرفة ضم كل من: أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس الإدارة، ونائبيه: وائل على قطب، وأحمد حسن أبو الليل، وأيمن الأفندي، ومصعب محسن مهني، قد ألتقي مساء الإثنين الماضي باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لبحث سبل التنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الحالة العامة للأسواق خلال الفترة القادمة ومراقبة وضبط الأسعار، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لطمأنة المواطنين بتوافر احتياجاتهم من السلع.
 
وكانت الغرفة التجارية في المنيا،  أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة وذلك لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومدي توافر السلع التموينية والتصدي لأي محاولات للإحتكار والغش التجاري و لرصد جميع الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، داخل المحافظة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 
وتتابع  الغرفة على  مدار الساعة الحملات المكثفة لضبط الأسواق، للتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الإحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
 
 

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