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عمال إزمير التركية يضربون عن العمل لعدم توفير الحكومة سبل الحماية من «كورونا»

الخميس، 19 مارس 2020 06:10 م
عمال إزمير التركية يضربون عن العمل لعدم توفير الحكومة سبل الحماية من «كورونا» كورونا
كتب- هاشم الفخرانى

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تضرب الحكومة التركية بعرض الحائط الإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على المواطنين من عدوى وباء كورونا المميت، وكشفت وسائل إعلام تركية أن العمال العاملين فى الوحدات المختلفة التابعة لمديرية الحدائق والمتنزهات التابعة لبلدية إزمير بالتوقف عن العمل نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة والحماية من وباء كورونا.

وأصدر مجلس إدارة العمل فى الدائرة الثانية في إزمير بيانا قال فيه أنه فى ضوء القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة منذ يومين بأنه في حالة عدم توافر مستلزمات الوقاية من كورونا كالأقنعة والقُفازات، فسيتم ترك العمل، ولم يقوم المسئولون باتخاذ اللازم وبناء عليه سيذهب عمال الحدائق والمتنزهات إلى العمل ولكن لن يعملوا.

وأعلنت تركيا فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء ثانى حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهى لرجل عمره 61 عاما، وقالت إن عدد الإصابات المؤكدة تضاعف تقريبا ليصل إلى 191 حالة مقارنة مع 98 حالة أمس، وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه على تويتر "نتائج الاختبارات اليوم تظهر أن الإجراءات كانت مهمة جدا، وجرى تشخيص 93 حالة جديدة وبدأ علاجها".

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية، ممثلة فى قطاعات السجل المدنى المعروفة فى تركيا باسم دائرة النفوس، قررت عدم استخراج بطاقات هوية أو جوازات سفر أو رخص قيادة اعتبارًا من يوم الأربعاء.


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