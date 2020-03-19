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علماء روس ينجحون في التعرف على جينوم كورونا يساعد في ابتكار دواء للفيروس

الخميس، 19 مارس 2020 02:11 م
علماء روس ينجحون في التعرف على جينوم كورونا يساعد في ابتكار دواء للفيروس صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة الروسية المنشورة بوكالة "سبوتنيك" : "نجح علماء معهد أ.أ. سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس-كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد".

 

وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس لعلاج الكورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم.

وقد طالبت كبيرة الأطباء الصحيين فى روسيا، أنا بوبوفا،رؤساء الأقاليم والمناطق الروسية بعزل جميع الوافدين إلى الأراضى الروسية لمدة 14 يوما .

 

وذكر مرسوم صادر عن كبيرة الأطباء الصحيين فى روسيا اليوم الخميس أنه يتعين على كبار مسؤولى الأقاليم الروسية ضمان عزل جميع الأشخاص الوافدين إلى أراضى روسيا الاتحادية لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم .

 

 

 

يُذكر أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس " كورونا" فى عموم روسيا بلغ حتى الآن 147 إصابة ، تعافى منهم 9 أشخاص، يشار إلى أن 98 حالة من الإصابات توجد فى العاصمة موسكو وضواحيها.

 

 

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز، فى غضون ذلك تدرس الحكومة الروسية، إمكانية تكثيف الإجراءات التقييدية في جميع أنحاء البلاد، فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بما في ذلك إلغاء الفعاليات الجماعية، وتغيير نظام العمل.

 


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح لكورونا

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