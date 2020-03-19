علامات بتقولك عندك تضخم فى الطحال.. اعرفها

كتبت نهير عبد النبى

الطحال واحد من أهم أعضاء الجسم حيث انه يعمل على تنقية الدم وطرد الجراثيم وخلايا الدم الفاسدة، وبذلك فهو يحد من الإصابة بالعدوى ويعمل على انتاج خلايا الدم البيضاء ويعزز صحة الجسم ويحميه من الامراض، ولكن قد يتعرض الطحال لتضخم شديد يؤثر على صحة الجسم ويظهر ذلك في علامات وأعراض تظهر على المريض وحسب ما ذكره موقع Medscapeفهى:

علامات الإصابة بتضخم الطحال 1:الشعور بألم شديد في البطن يصاحبه غثيان وقئ مستمر. 1:الشعور بألم شديد في البطن يصاحبه غثيان وقئ مستمر.

2:يعانى المريض من فقر الدم الشديد مع شحوب الوجه وعدم القدرة على بذل مجهود.

3:يعانى المريض من فقدان شديد في الوزن مع عدم القدرة على تناول الطعام.

4:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة.

5:الشعور بالنزيف الشديد بمجرد التعرض لأى خبطة .

وحسب ما ذكره الموقع قد يكون تضخم الطحال ناتج

1: الإصابة ببعض الفيروسات أو البكتيريا.

2:التهابات وتليف الكبد تزيد من خطر الإصابة بتضخم الطحال.

3:عدوى الملاريا من المشاكل التي تعرضك لتضخم الطحال.

4:أمراض الدم المختلفة تزيد من خطر تعرضك لتضخم الطحال.

5:وجود مشاكل في الجهاز الليمفاوى.

6:الإصابة بالأمراض السرطانية، تزيد من خطر الإصابة بتضخم ومشاكل الطحال.

7: تجلط الدم في الأوردة يسبب تضخم الطحال.

قد يكون علاج تضخم الطحال عن طريق استخدام المضادات الحيوية وفى بعض الحالات يحتاج المريض لعملية جراحية لاستئصال الطحال.