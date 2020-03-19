عدد الوفيات من فيروس كورونا فى العالم يصل إلى 9000

كتب بيتر إبراهيم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم بناء على مصادر رسمية أن وباء الفيروس التاجي تسبب في وفاة أكثر من 9000 شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، تم تسجيل ما مجموعه 9020 حالة وفاة حتى الساعة 1100 بتوقيت جرينتش ، مع 4134 في أوروبا و 3416 في آسيا ، حيث ظهر تفشي المرض لأول مرة في الصين في ديسمبر.

مع وجود 712 حالة وفاة أخرى تم الإبلاغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية وما مجموعه 90293 حالة، أصبحت أوروبا الآن المنطقة التي ينتشر فيها COVID-19 بشكل أسرع.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بمقدار 209 حالات مقارنة مع اليوم السابق إلى 767، كما قفز عدد الحالات المصابة بنحو الربع إلى 17147 حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في إسبانيا أمس الأربعاء 13716 حالة.

وكان قد أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، تخصيص 200 مليار يورو، 20% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى، للتخفيف من الأثر الاقتصادى والاجتماعى لأزمة فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.