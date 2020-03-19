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طيران الاتحاد الإماراتى يعلق الرحلات إلى موسكو ابتداء من الغد

الخميس، 19 مارس 2020 07:59 م
طيران الاتحاد الإماراتى يعلق الرحلات إلى موسكو ابتداء من الغد طيران الاتحاد-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الاتحاد للطيران بالأمارات يعلق الرحلات إلى موسكو اعتبارا من الغد.

من جانب آخر قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مجانية المواقف اعتباراً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس الى نهاية الشهر الحالي ، كما قررت الدائرة حظر استخدام الشيشة وما في حكمها في الأماكن العامة وذلك ضمن التدابير الوقائية الخاصة بفيروس " كورونا" وحرصا على صحة ووقاية افراد المجتمع، وفق ما نشرت البيان الإماراتية.

وقال عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ " البيان" تم إعفاء المواقف العامة في جميع مناطق الامارة ، تماشياً مع توجيهات الدولة وتطبيقاً لإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وأهمها الابتعاد عن التجمعات والالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، كما تم إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم اعتباراً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مارس إلى نهاية الشهر.

 
وذكر أن دائرة البلدية والتخطيط توجه كافة افراد المجتمع بضرورة التوقف عن استخدام الشيشة العادية والإلكترونية على اختلاف مسمياتها وأنواعها في الأماكن العامة من تاريخ اليوم الخميس حتي اشعار آخر، مؤكدا أن الدائرة ستقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة بحملات تفتيشية مكثفة لضمان الالتزام بهذا التعميم وستتخذ كافة الاجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة .
 

طيران الاتحاد

موسكو

تعليق الرحلات

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