طب بنها: فرق مجهزة لتعقيم قاعات المحاضرات للوقاية من فيروس كورونا

القليوبية نيفين طه

قامت اليوم فرق مجهزة برش قاعات المحاضرات و الأقسام الأكاديمية والعلمية والمعامل بكلية طب بنها بمواد مطهرة وقاتلة للفيروس وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن إدارة جامعة بنها وكلية الطب حريصة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لحماية طلابها و أساتذتها وموظفيها، خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية التباعية والمستمرة إلى أن يتم حصر الفيروس والقضاء عليه.

و أكد الدكتور مصطفي القاضي"عميد طب بنها" أن إدارة الكلية لن تتهاون في إتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية أبنائها الطلاب و أساتذتها وموظفيها، كما أنها لن تتردد في مد يد العون و الوقوف جنبًا إلى جنب لعبور هذه الأزمة.