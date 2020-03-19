اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طب بنها: فرق مجهزة لتعقيم قاعات المحاضرات للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 09:58 م
طب بنها: فرق مجهزة لتعقيم قاعات المحاضرات للوقاية من فيروس كورونا رش
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت اليوم فرق مجهزة برش قاعات المحاضرات و الأقسام الأكاديمية والعلمية والمعامل بكلية طب بنها بمواد مطهرة وقاتلة للفيروس وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
والجدير بالذكر أن إدارة جامعة بنها وكلية الطب حريصة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لحماية طلابها و أساتذتها وموظفيها، خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية التباعية والمستمرة إلى أن يتم حصر الفيروس والقضاء عليه.
 
و أكد الدكتور مصطفي القاضي"عميد طب بنها" أن إدارة الكلية لن تتهاون في إتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية أبنائها الطلاب و أساتذتها وموظفيها، كما أنها  لن تتردد في مد يد العون و الوقوف جنبًا إلى جنب لعبور هذه الأزمة.
 
في سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.
 

وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وطالبت نائب رئيس الجامعة بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارات اليومية داخل المستشفى الجامعى ببنها ، منعا للتكدس والزحام ، كما وجهت بضرورة فتح النوافذ والتهوية الجيدة بصفة مستمرة .

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة ، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وإدارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.

 
 
IMG-20200319-WA0354
 
 
IMG-20200319-WA0358
 
 
IMG-20200319-WA0360
 

كورونا

طب بنها

اخبار مصر

القليوبية

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة