طب بنها: فرق مجهزة لتعقيم قاعات المحاضرات للوقاية من فيروس كورونا

قامت اليوم فرق مجهزة برش قاعات المحاضرات و الأقسام الأكاديمية والعلمية والمعامل بكلية طب بنها بمواد مطهرة وقاتلة للفيروس وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
والجدير بالذكر أن إدارة جامعة بنها وكلية الطب حريصة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لحماية طلابها و أساتذتها وموظفيها، خلال سلسلة من الإجراءات الوقائية التباعية والمستمرة إلى أن يتم حصر الفيروس والقضاء عليه.
و أكد الدكتور مصطفي القاضي"عميد طب بنها" أن إدارة الكلية لن تتهاون في إتخاذ كافة التدابير الوقائية لسلامة وحماية أبنائها الطلاب و أساتذتها وموظفيها، كما أنها لن تتردد في مد يد العون و الوقوف جنبًا إلى جنب لعبور هذه الأزمة.
في سياق آخر عقدت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا لمناقشة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السيد جاب الله مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومديرى عموم كليات الجامعة.
وقالت راندا مصطفى إن الاجتماع يأتى فى إطار وضع خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم مناقشة تعقيم وتطهير كافة المبانى والمنشأت الجامعية على المدى القصير والطويل عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى، كما سيتم وضع آليات للرش وأساليب النظافة والتعقيم للكليات والمعامل والمكاتب الإدارية كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .
وطالبت نائب رئيس الجامعة بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارات اليومية داخل المستشفى الجامعى ببنها ، منعا للتكدس والزحام ، كما وجهت بضرورة فتح النوافذ والتهوية الجيدة بصفة مستمرة .
وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة ، استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وإدارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.
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