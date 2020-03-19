اليوم السابع
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طب أسوان: تنسيق بين قسم الصدر ومستشفى الحميات للتعامل مع فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 ص
طب أسوان: تنسيق بين قسم الصدر ومستشفى الحميات للتعامل مع فيروس كورونا الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور عمرو أبو الحسن ‏مدرس مساعد بقسم أمراض الصدر بكلية الطب جامعة أسوان، أن قسم الصدر بكلية الطب جامعة أسوان قام بعقد عدد من الندوات التوعوية عن العدوى بفيروس كورونا، منها 3 ندوات تم عقدها بقصر ثقافة أسوان وجهت لطلاب الجامعة والمدارس والموظفين، موضحاً أن هناك تنسيقا مباشرا ومستمرا بين قسم الصدر بكلية الطب بجامعة أسوان ووزارة الصحة ومستشفى الحميات للتعامل مع الحالات المشتبه بها وأخذ العينات اللازمة فى حال الاشتباه.

وأشار الدكتور عمرو أبو الحسن، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كلية الطب بجامعة أسوان حرصًا على سلامة الطلاب قامت بتعطيل الدراسة مدة أسبوعين وهناك اتجاه لعقد عدد من المحاضرات من خلال شبكة الإنترنت.

من ناحية أخرى كانت قد نفذت جامعة أسوان أعمال تعقيم ورش لمنشآتها لمواجهة فيروس كورونا وتفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أعمال التعقيم والرش التى تقوم بها جامعة أسوان طبقا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع محافظة أسوان ومديرية الزراعة بأسوان، وشملت أعمال تعقيم ورش منشآت جامعة أسوان لمواجهة فيروس كورونا، ورش وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدرس كليات الخدمة الاجتماعية وكلية العلوم وكلية الزراعة والموارد الطبيعية والمطعم المركزى والمدن الجامعية بصحارى.

واستمع رئيس جامعة أسوان للإجراءات التى تقوم بها الإدارة الطبية المتواجدة بالحرم الجامعى بصحارى وكيفية التعامل فى حالة ظهور أى إصابة مع نقلها إلى مستشفى الصداقة، والتأكيد على وجود سيارتين إسعاف وطاقم طبى مزود بجهاز المسح الحرارى.

من جهته أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان عن استخدام التعليم عن بعد  لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة أسوان،  وجميع مواقع الكليات،  خلال فترة تعليق الدراسة ومدى تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين

 وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على استكمال على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات جامعة أسوان، وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية، والمطاعم الخاصة بها.

 وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث انه تم الغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات للحد من تواجد العاملين بالجامعة ومنعا لزحام بكافة إدارات جامعة أسوان.


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