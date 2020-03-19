طبيب صينى: لا دليل على إمكانية تكوين مناعة مدى الحياة ضد كورونا بعد الإصابة به

وكالات

قال تشونج نان شان، أخصائى الجهاز التنفسى الصينى الشهير، إنه لا يمكن الاعتماد على المناعة الجماعية لحل مشكلات المرض الشديد العدوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأضاف تشونج الذي لعب دورا هاما فى حربي الصين ضد كورونا ، كوفيد-19 وسارس في عام 2003، أضاف فى مؤتمر صحفى : "لا يوجد دليل على أن الناس يمكن أن يطوروا مناعة مدى الحياة ضد هذا الوباء بعد الإصابة به لمرة واحدة."

وأشار تشونج إلى أن السيطرة على الأمراض المعدية من حيث المصدر هى أقدم الطرق المتبعة وأكثرها فعالية.