اليوم السابع
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طبيب صينى: لا دليل على إمكانية تكوين مناعة مدى الحياة ضد كورونا بعد الإصابة به

الخميس، 19 مارس 2020 09:54 ص
طبيب صينى: لا دليل على إمكانية تكوين مناعة مدى الحياة ضد كورونا بعد الإصابة به تشونج نان شان، أخصائى الجهاز التنفسى الصينى
وكالات

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قال تشونج نان شان، أخصائى الجهاز التنفسى الصينى الشهير، إنه لا يمكن الاعتماد على المناعة الجماعية لحل مشكلات المرض الشديد العدوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
 
وأضاف تشونج الذي لعب دورا هاما فى حربي الصين ضد كورونا ، كوفيد-19 وسارس في عام 2003، أضاف فى مؤتمر صحفى : "لا يوجد دليل على أن الناس يمكن أن يطوروا مناعة مدى الحياة ضد هذا الوباء بعد الإصابة به لمرة واحدة."
 
وأشار تشونج إلى أن السيطرة على الأمراض المعدية من حيث المصدر هى أقدم الطرق المتبعة وأكثرها فعالية.

وفى سياق متصل ذكرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، انها ستتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية لكبح انتشار فيروس كورونا عبر الحدود، مع إيلاء اهتمام وثيق للوضع الوبائي في الدول الأخرى.

وقال قاو تشنج، رئيس قسم التنمية الصناعية بالوزارة، في مؤتمر صحفي في بكين إن الوزارة ستجري اتصالات في الوقت الحقيقي مع شركات السياحة على الإنترنت، والمنصات على الإنترنت، ووكالات السفر نظرا الى أن منع دخول حالات وافدة مصابة بكوفيد-19 أصبح أولوية في أعمال الوقاية ومكافحة الوباء.

وأشار قاو أيضا الى ان تنبيه السفر الصادر عن الوزارة يوم الثلاثاء دعا السياح الصينيين لتقييم مخاطر الاصابة بالعدوى خلال الرحلات الى الخارج وتأجيل الرحلات الى الدول والمناطق عالية الخطورة.

 


المناعة الجماعية

الجهاز التنفسى

المناعه

كورونا

الصين

العدوى

الأمراض المعدية

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