ضبط 54 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق والمحلات بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنظيم الحملات على الأسواق، حيث حررت 54 مخالفة تموينية، على مستوي جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات، تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ علي الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 54 مخالفة تموينية، منها مخالفين لعدم وجود ترخيص، و5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 مخالفات لعدم نظافة المحال التجارية، 35 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، مخالفة لعدم صلاحية المنتجات، مخالفة للامتناع عن بيع مستلزمات طبية وتعقيم، مخالفة بيع زائد عن المقرر التمويني، مخالفة لذبح لحوم خارج السلخانه، مخالفة لاحتكار سلع غذائية، مخالفة لتداول ادوية غير صالحة للاستهلاك.