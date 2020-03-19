ضبط 5 مخابز لتلاعبها بوزن الرغيف و8 محلات لعدم إعلانها الأسعار بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيش على المخابز والمحلات لضبط المخالفين، وتم تشكيل حملة بإشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، وقد ضمت الحملة كلا من وائل الطنطاوى و مصطفى عوض، ومحمد حسين بالاشتراك مع القوة السرية لوحده مباحث تموين ميت غمر، وتم ضبط مخبز هانى.ع.ع.ش بمدينة أجا، ومخبز سامى.ف.ا.ب بذات الناحية ، ومخبز محمد.م.ع بقرية بقطارس، ومخبز محمود.م. ال ناحية شنيسة، ومخبز رباب.ال.ال.ع بقرية برج النور وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم تحرير محضر رقم 5022 لسنة 2020 جنح أجا ضد محمد.ف.ال صاحب محل بيع بمدينة أجا لعدم الترخيص، ومحضر رقم 5023 جنح أجا ضد سامح.م.ال صاحب محل بقالة بذات الناحية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر رقم 135 لسنة 2020جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد فخرى.ع.ص صاحب محل بقالة بقرية سنجيد، ومحضر رقم 136جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد عزت.م.أ صاحب محل بيع مواد غذائية بمدينة أجا، ومحضر رقم 137 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد صالح.ع.ال صاحب محل لتجارة اكسسوارات محمول بمدينة أجا، ومحضر رقم 138 جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد محمود.ح.ال صاحب محل بيع منظفات بقرية سنجيد، ومحضر رقم 139 جنح اجا أمن دولة طوارئ ضد عرفات.ح.خ صاحب محل بيع منظفات بقرية برج النور وذلك لعدم اعلانهم عن الأسعار

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد كلف منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة بش حملة مكبرة علي الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس بمشاركة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية والرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارة مباحث التموين وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة والامتناع عن البيع.