اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 150 شيشه بمقاهي كفر الشيخ حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 12:12 ص
ضبط 150 شيشه بمقاهي كفر الشيخ حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار كورونا مصادرة الشيش
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة كفر الشيخ ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على الكافيهات ،تنفيذا لقرار اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي ،وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح.

قاد الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، لمصارة الشيش بكافة انواعها، شارك في الحملة الموسعة مأمور قسم أول، ومأمور قسم ثان، ورئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق، و هيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، وقسم الإشغالات بالوحدة.

جاء ذلك عقب قرار  اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، ومصادرتها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحاطة.

وقامت الحملة بالمرور على 20 مقاهي بشارع الاستاد وشارع المصنع ، وبحي الأوقاف ، وتم التحفظ على 150 شيشه وتحرير محاضر نظافة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات طارئة لمتابعة المرور علي الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن هذه اللجنة مُقامة ومُفعلة على مدار 24 ساعة مع عرض تقرير فوري، لافتًا ان المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون في غش أي منتج أو حجب السلع أو محاوله تعطيش السوق لأي منتج.

c3334031-3715-4707-a8eb-8af86be6cce7
 
 
09d38abc-a180-43e0-ae65-4b1e40e8628e
 
 
183edf8d-2f64-4aba-a92f-cb47f92c63db
 
 
492ec3dd-de6c-438b-b918-dbeb72ea87a3
 
 
2965ee5a-15df-4d5d-ab52-acaa39e2ba47

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ

كورونا

ندوات

سناتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

التعليم: توقف الدراسة لن يؤثر على أى طالب لم يسجل استمارة الثانوية

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

وزير التموين: ندرس وضع المُطهرات على بطاقة التموين باعتبارها سلعة أساسية الآن

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة