ضبط 150 شيشه بمقاهي كفر الشيخ حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

شن مجلس مدينة كفر الشيخ ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على الكافيهات ،تنفيذا لقرار اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهي ،وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح.

قاد الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، لمصارة الشيش بكافة انواعها، شارك في الحملة الموسعة مأمور قسم أول، ومأمور قسم ثان، ورئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق، و هيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، وقسم الإشغالات بالوحدة.

جاء ذلك عقب قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، ومصادرتها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المحاطة.

وقامت الحملة بالمرور على 20 مقاهي بشارع الاستاد وشارع المصنع ، وبحي الأوقاف ، وتم التحفظ على 150 شيشه وتحرير محاضر نظافة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات طارئة لمتابعة المرور علي الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن هذه اللجنة مُقامة ومُفعلة على مدار 24 ساعة مع عرض تقرير فوري، لافتًا ان المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون في غش أي منتج أو حجب السلع أو محاوله تعطيش السوق لأي منتج.