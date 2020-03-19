ضبط 1400 سرنجة حقنة و20 لتر مطهرات قبل بيعها بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، من حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء والتجارة داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والأجهزة المعنية، شملت المرور على صيدليات وشركات بيع مستلزمات طبية ومحلات تجارية ومحلات الجزارة والأسواق والعديد من المنشآت التجارية داخل المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر – فى بيان صحفى – أن الحملات أسفرت عن ضبط 1000 أداة حقن "سرنجة" و4 حاويات مطهر "جراكن" بوزن 5 لتر لكل حاوية قبل بيعهم بالسوق السوداء، مشيراً إلى أن حملات المرور كشفت عن إدارة محل مستلزمات طبية بدون ترخيص وبداخله عدد 10 زجاجات كحول طبيعي 70٪ منها مطهر، بالإضافة إلى ضبط كمية 400 أداة حقن "سرنجة"، كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفة لمحل ومطعم نتيجة لاستخدامهما أسطوانة غاز منزلية غير مخصصة للأغراض التجارية.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات أسفرت أيضاً عن ضبط 50 علبة تبغ "سجائر" بدون فواتير، وتم تحرير أربعة مخالفات متعلقة بذبح لحوم خارج السلخانة والمجازر الحكومية بمدينة أرمنت، وجارى مواصلة الحملات بصورة يومية وعلى مدار الساعة لضبط المخالفات.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يوجد لدى محافظة الأقصر مخزون إستراتيجي من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 5 شهور، حيث إنه يوجد بالمخزون كميات كافية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق وكافة السلع الغذائية فى المخازن الخاصة بالشركة المصرية، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك لضبط المخالفين تحت إشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها، والمجمعات الاستهلاكية يتوفر داخلها جميع السلع الغذائية التى يطلبها المواطنين، كما يجرى إطلاق حملات مكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشدداً على أن أى شكوى من المواطنين يقدمها لنا فوراً حيث يتم العمل بغرفة عمليات المديرية على مدار الساعة، ويجرى متابعة العمل أولاً بأول لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.