اليوم السابع
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صور.. مصادرة 4526 شيشة من مقاهى وغلق 325 سنتر وحضانة شرق القاهرة

الخميس، 19 مارس 2020 02:04 م
صور.. مصادرة 4526 شيشة من مقاهى وغلق 325 سنتر وحضانة شرق القاهرة حملات على المقاهى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار حملات الرقابة على المقاهى لحظر الشيشة، وكذلك غلق المراكز التعليمية، ضمن توجيهات الدولة لتطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن غلق 179 مركز تعليمى و73 حضانة و71 صالة جيم وقاعتى افراح.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الحملات شملت أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والمطرية وعين شمس والسلام أول والسلام ثان والمرج، مشيرا إلى أنه تم مصادرة 4526 شيشة بنطاق أحياء المنطقة الشرقية، بعد المرور على 549 مقهى وكافيه تنفيذا لقرار محافظ القاهرة رقم 2340 بمنع وحظر الشيشة بكافة المقاهى والكافيهات كإجراء احترازى لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وفى السياق واصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة ، كما تم إغلاق 690 مركز تعليمي (سنتر) و43 سايبر و317 مركز رياضي ( جيم )
 
وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونياً عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونياً وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونياً من نفس الموقع.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 
كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
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حملات على المقاهى بالقاهرة 

حملات على المقاهى بالقاهرة (3)
حملات على المقاهى بالقاهرة 

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حملات على المقاهى بالقاهرة 

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حملات على المقاهى بالقاهرة 

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حملات على المقاهى بالقاهرة 
 

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