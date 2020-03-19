صور.. مصادرة 1150 شيشة خلال حملة مكبرة على المقاهى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تنفيذ حملات مكبرة علي الأسواق والمقاهي والكافتيريات والصيدليات وغلق كافة أماكن التجمعات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وفى هذا السياق شنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات مكبرة على المقاهى والأسواق وأماكن التجمعات.

وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة 250 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 كافتيريات لاستخدامها "الشيشة" بمناطق "مساكن شركة مصر، السناهرة، البيضا، وعزبة طه" بمركز ومدينة كفر الدوار، وكذلك مصادرة عدد 30 شيشة وتحرير محاضر بيئة وإشغال طريق بنطاق قرى "زُهرة، مرجان، قومبانية لوقين، والملقة" بالإضافة إلي ضبط وإغلاق عدد 5 محلات بلاي ستيشن مع التحفظ على بعض محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما أسفرت الحملات عن مصادرة 58 شيشة بمركز ومدينة المحمودية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم ضبط أحد الصيدليات بداخلها عبوة سعة 4 لتر تحتوى على مذيب عطور بعد الإفادة بانها تباع للجمهور على انه مطهر مما يعد غش تجارى وتم تحرير محضر بالواقعة .

وضبط أكثر من 400 شيشه بمركز ومدينة الدلنجات كما تم التأكيد علي المقاهي بالالتزام بالاشتراطات الصحية من كوبيات ورقية أو بلاستيكية حرصا علي عدم انتقال العدوي بين المواطنين كما تم تكثيف الحملات علي المحلات التجارية والصيدليات لمنع استغلال المواطن ورفع أسعار المطهرات والكحوليات المستخدمة في التطهير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى مركز إيتاى البارود تم التحفظ علي عدد 12 شيشة و التنبيه علي مالكي المقاهي بالالتزام و حظر استخدام الشيشة لحين اشعار آخر من خلال المرور علي المقاهي بنطاق قري صفط الحرية و نكلا العنب و الضهرية بمركز ومدينة ايتاي البارود و مصادرة 350 شيشه بمركز ومدينة أبو المطامير .

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن.

وكذلك تطهير المساجد الأهلية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة وتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة . والتنسيق مع مسؤولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يومياً للكنائس والأديرة .

واكد محافظ البحيرة إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتي يترتب عليها أي تجمعات للمواطنين .



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة



جانب من الحملة