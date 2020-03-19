صور.. مدير تأمين الغربية: تطهير وتعقيم عيادات التأمين الصحى يوميا

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور رائف يوسف مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تنفيذ خطة التطهير والتعقيم بعيادات ووحدات ومنشأت التأمين الصحى على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، إن عملية التطهير شملت جميع المكاتب والحمامات والأدوات الطبية، كما تم التأكيد على مديرى العيادات والوحدات، بضرورة القيام بعملية التطهير بصفة يومية باستخدام المطهرات.

الجدير بالذكر أن مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، قرر مد العمل فى جميع العيادات إلى الساعة السادسة مساءً، على أن تكون الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا مخصصة للمعاشات والأرامل، والفترة المسائية من 12 حتى 6 مساءً للموظفين، وذلك منعا لتكدس المواطنين والمرضى فى عيادات التامين الصحي، وحفاظا على صحة الجميع.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية وجه بتعليق العروض التى تٌقام فى دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها لحين صدور إشعار آخر ، وتطبيق إجراءات العزل المنزلى على القادمين من الخارج والعائدين من العمره والمخالطين ، وكذلك القيام بأعمال الرش والتطهير للمنشأت العامة والمواصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأى أماكن بها تجمعات.

كما وجه بغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة، وغلق جميع قاعات الأفراح ودار المناسبات نهائيا ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان فى كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلى السجاده الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة وعدم الإطالة فى صلاة الجماعه وخطبة الجمعة، وشدد بتخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعى الداخلى الخاص والعام والالتزام بعدم الوصول إلى الحموله القصوى لاى مركبة .

وأشار إلى أهمية التعامل مع المواطنين فى الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحه والبريد بتقسمهم الى مجموعات صغيره بالتناوب ، لعدم حدوث تكدث داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين ، وذلك كتدبير إحترازى فى إطار خطه الدوله الشامله للتعامل مع أى تداعيات محتمله لفيروس كرونا المستجد .



عيادات التأمين الصحي بالغربية



تعقيم عيادات التأمين الصحي بالغربية